HedgewaterDAO ($HWTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.08057$ 0.08057 $ 0.08057 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +103.46% Perubahan Harga (7D) +103.46%

HedgewaterDAO ($HWTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HWTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HWTR sepanjang masa ialah $ 0.08057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HWTR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +103.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HedgewaterDAO ($HWTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.34K$ 69.34K $ 69.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.19K$ 72.19K $ 72.19K Bekalan Peredaran 107.20M 107.20M 107.20M Jumlah Bekalan 111,601,229.57 111,601,229.57 111,601,229.57

Had Pasaran semasa HedgewaterDAO ialah $ 69.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HWTR ialah 107.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 111601229.57. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.19K.