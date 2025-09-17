Hedgy the hedgehog (HEDGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00286748 24J Tinggi $ 0.00301184 Sepanjang Masa $ 0.074697 Harga Terendah $ 0.00166844 Perubahan Harga (1J) -2.28% Perubahan Harga (1D) -4.22% Perubahan Harga (7D) -6.53%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) harga masa nyata ialah $0.00288131. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEDGY didagangkan antara $ 0.00286748 rendah dan $ 0.00301184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEDGY sepanjang masa ialah $ 0.074697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166844.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEDGY telah berubah sebanyak -2.28% sejak sejam yang lalu, -4.22% dalam 24 jam dan -6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.86K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 288.13K Bekalan Peredaran 71.45M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Hedgy the hedgehog ialah $ 205.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEDGY ialah 71.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 288.13K.