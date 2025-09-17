Lagi Mengenai HEDGY

Hedgy the hedgehog Logo

Hedgy the hedgehog Harga (HEDGY)

Tidak tersenarai

1 HEDGY ke USD Harga Langsung:

$0.00288131
$0.00288131$0.00288131
-4.20%1D
USD
Hedgy the hedgehog (HEDGY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:32:07 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00286748
$ 0.00286748$ 0.00286748
24J Rendah
$ 0.00301184
$ 0.00301184$ 0.00301184
24J Tinggi

$ 0.00286748
$ 0.00286748$ 0.00286748

$ 0.00301184
$ 0.00301184$ 0.00301184

$ 0.074697
$ 0.074697$ 0.074697

$ 0.00166844
$ 0.00166844$ 0.00166844

-2.28%

-4.22%

-6.53%

-6.53%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) harga masa nyata ialah $0.00288131. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEDGY didagangkan antara $ 0.00286748 rendah dan $ 0.00301184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEDGY sepanjang masa ialah $ 0.074697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00166844.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEDGY telah berubah sebanyak -2.28% sejak sejam yang lalu, -4.22% dalam 24 jam dan -6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Maklumat Pasaran

$ 205.86K
$ 205.86K$ 205.86K

--
----

$ 288.13K
$ 288.13K$ 288.13K

71.45M
71.45M 71.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Hedgy the hedgehog ialah $ 205.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEDGY ialah 71.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 288.13K.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hedgy the hedgehog kepada USD adalah $ -0.000126961665034773.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hedgy the hedgehog kepada USD adalah $ -0.0012186978.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hedgy the hedgehog kepada USD adalah $ -0.0015764453.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hedgy the hedgehog kepada USD adalah $ +0.0007502792618766477.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000126961665034773-4.22%
30 Hari$ -0.0012186978-42.29%
60 Hari$ -0.0015764453-54.71%
90 Hari$ +0.0007502792618766477+35.21%

Apakah itu Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Sumber

Laman Web Rasmi

Hedgy the hedgehog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hedgy the hedgehog (HEDGY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hedgy the hedgehog (HEDGY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedgy the hedgehog.

Semak Hedgy the hedgehog ramalan harga sekarang!

HEDGY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Memahami tokenomik Hedgy the hedgehog (HEDGY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HEDGY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Berapakah nilai Hedgy the hedgehog (HEDGY) hari ini?
Harga langsung HEDGY dalam USD ialah 0.00288131 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HEDGY ke USD?
Harga semasa HEDGY ke USD ialah $ 0.00288131. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hedgy the hedgehog?
Had pasaran untuk HEDGY ialah $ 205.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HEDGY?
Bekalan edaran HEDGY ialah 71.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HEDGY?
HEDGY mencapai harga ATH sebanyak 0.074697 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HEDGY?
HEDGY melihat harga ATL sebanyak 0.00166844 USD.
Berapakah jumlah dagangan HEDGY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HEDGYialah -- USD.
Adakah HEDGY akan naik lebih tinggi tahun ini?
HEDGY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HEDGYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.