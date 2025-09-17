HEFE (HEFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00142538 $ 0.00142538 $ 0.00142538 24J Rendah $ 0.00150499 $ 0.00150499 $ 0.00150499 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00142538$ 0.00142538 $ 0.00142538 24J Tinggi $ 0.00150499$ 0.00150499 $ 0.00150499 Sepanjang Masa $ 0.00367726$ 0.00367726 $ 0.00367726 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) +52.83% Perubahan Harga (7D) +52.83%

HEFE (HEFE) harga masa nyata ialah $0.00142558. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEFE didagangkan antara $ 0.00142538 rendah dan $ 0.00150499 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEFE sepanjang masa ialah $ 0.00367726, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEFE telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +52.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HEFE (HEFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 901.42K$ 901.42K $ 901.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 901.42K$ 901.42K $ 901.42K Bekalan Peredaran 633.60M 633.60M 633.60M Jumlah Bekalan 633,602,814.0470581 633,602,814.0470581 633,602,814.0470581

Had Pasaran semasa HEFE ialah $ 901.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEFE ialah 633.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 633602814.0470581. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 901.42K.