hehe (HEHE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0026658 $ 0.0026658 $ 0.0026658 24J Rendah $ 0.00281132 $ 0.00281132 $ 0.00281132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0026658$ 0.0026658 $ 0.0026658 24J Tinggi $ 0.00281132$ 0.00281132 $ 0.00281132 Sepanjang Masa $ 0.04613771$ 0.04613771 $ 0.04613771 Harga Terendah $ 0.00185227$ 0.00185227 $ 0.00185227 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +2.16% Perubahan Harga (7D) +3.25% Perubahan Harga (7D) +3.25%

hehe (HEHE) harga masa nyata ialah $0.00274977. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEHE didagangkan antara $ 0.0026658 rendah dan $ 0.00281132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEHE sepanjang masa ialah $ 0.04613771, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00185227.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEHE telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +2.16% dalam 24 jam dan +3.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

hehe (HEHE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Bekalan Peredaran 840.71M 840.71M 840.71M Jumlah Bekalan 840,705,209.97 840,705,209.97 840,705,209.97

Had Pasaran semasa hehe ialah $ 2.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEHE ialah 840.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 840705209.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.30M.