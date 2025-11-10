HeLa USD Harga Hari Ini

Harga langsung HeLa USD (HLUSD) hari ini ialah $ 1.0, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HLUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.0 setiap HLUSD.

HeLa USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 560,537, dengan bekalan edaran sebanyak 560.47K HLUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HLUSD didagangkan antara $ 0.999946 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.943098.

Dalam prestasi jangka pendek, HLUSD dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HeLa USD (HLUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 560.54K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M Bekalan Peredaran 560.47K Jumlah Bekalan 1,800,000.0

Had Pasaran semasa HeLa USD ialah $ 560.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLUSD ialah 560.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.