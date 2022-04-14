Tokenomik Helal Para Coin (HPC)

Lihat cerapan utama tentang Helal Para Coin (HPC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Helal Para Coin (HPC) Maklumat

Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution.

Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces.

Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.helalparacoin.com/
Kertas putih:
https://www.helalparacoin.com/images/document/14285970/helalparacon1.pdf

Helal Para Coin (HPC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Helal Para Coin (HPC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 135.02K
$ 135.02K$ 135.02K
Jumlah Bekalan:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Bekalan Edaran:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 135.02K
$ 135.02K$ 135.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00681725
$ 0.00681725$ 0.00681725
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00013504
$ 0.00013504$ 0.00013504

Tokenomik Helal Para Coin (HPC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Helal Para Coin (HPC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HPC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HPC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HPC, terokai HPC harga langsung token!

HPC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HPC? Halaman ramalan harga HPC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.