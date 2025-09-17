Helder (HLDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.250611 $ 0.250611 $ 0.250611 24J Rendah $ 0.253955 $ 0.253955 $ 0.253955 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.250611$ 0.250611 $ 0.250611 24J Tinggi $ 0.253955$ 0.253955 $ 0.253955 Sepanjang Masa $ 0.253955$ 0.253955 $ 0.253955 Harga Terendah $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +9.20% Perubahan Harga (7D) +9.20%

Helder (HLDR) harga masa nyata ialah $0.253938. Sepanjang 24 jam yang lalu, HLDR didagangkan antara $ 0.250611 rendah dan $ 0.253955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HLDR sepanjang masa ialah $ 0.253955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000728.

Dari segi prestasi jangka pendek, HLDR telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +9.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Helder (HLDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.29M$ 106.29M $ 106.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.29M$ 106.29M $ 106.29M Bekalan Peredaran 418.57M 418.57M 418.57M Jumlah Bekalan 418,573,937.1880025 418,573,937.1880025 418,573,937.1880025

Had Pasaran semasa Helder ialah $ 106.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLDR ialah 418.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 418573937.1880025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.29M.