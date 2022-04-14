Tokenomik Helder (HLDR)

Tokenomik Helder (HLDR)

Lihat cerapan utama tentang Helder (HLDR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Helder (HLDR) Maklumat

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

Laman Web Rasmi:
https://www.helder.world/
Kertas putih:
https://helder-world.gitbook.io/litepaper

Helder (HLDR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Helder (HLDR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 104.08M
$ 104.08M
Jumlah Bekalan:
$ 418.57M
$ 418.57M
Bekalan Edaran:
$ 418.57M
$ 418.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 104.08M
$ 104.08M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.253955
$ 0.253955
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.248654
$ 0.248654

Tokenomik Helder (HLDR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Helder (HLDR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HLDR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HLDR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HLDR, terokai HLDR harga langsung token!

HLDR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HLDR? Halaman ramalan harga HLDR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.