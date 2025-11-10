Helga Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Helga Inu (HELGA) hari ini ialah --, dengan 2.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HELGA kepada USD penukaran adalah -- setiap HELGA.

Helga Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,266, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00T HELGA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HELGA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HELGA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Helga Inu (HELGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K Bekalan Peredaran 10.00T 10.00T 10.00T Jumlah Bekalan 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Helga Inu ialah $ 35.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HELGA ialah 10.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.27K.