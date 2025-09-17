Helio (HELIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00493753$ 0.00493753 $ 0.00493753 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.17% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +8.02% Perubahan Harga (7D) +8.02%

Helio (HELIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HELIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HELIO sepanjang masa ialah $ 0.00493753, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HELIO telah berubah sebanyak +1.17% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +8.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Helio (HELIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.98K$ 128.98K $ 128.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.98K$ 128.98K $ 128.98K Bekalan Peredaran 926.26M 926.26M 926.26M Jumlah Bekalan 926,258,340.5917362 926,258,340.5917362 926,258,340.5917362

Had Pasaran semasa Helio ialah $ 128.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HELIO ialah 926.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 926258340.5917362. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.98K.