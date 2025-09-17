HELLCAT (HCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.12% Perubahan Harga (7D) +12.12%

HELLCAT (HCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HCAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HELLCAT (HCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Bekalan Peredaran 998.94M 998.94M 998.94M Jumlah Bekalan 998,941,001.827484 998,941,001.827484 998,941,001.827484

Had Pasaran semasa HELLCAT ialah $ 10.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HCAT ialah 998.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998941001.827484. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.09K.