Helmet Insure (HELMET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00419431 24J Tinggi $ 0.00432653 Sepanjang Masa $ 2.93 Harga Terendah $ 0.00249308 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +7.05%

Helmet Insure (HELMET) harga masa nyata ialah $0.00428333. Sepanjang 24 jam yang lalu, HELMET didagangkan antara $ 0.00419431 rendah dan $ 0.00432653 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HELMET sepanjang masa ialah $ 2.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00249308.

Dari segi prestasi jangka pendek, HELMET telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan +7.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Helmet Insure (HELMET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 181.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 428.48K Bekalan Peredaran 42.46M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Helmet Insure ialah $ 181.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HELMET ialah 42.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.48K.