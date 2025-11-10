HELP ME BEAT CANCER Harga Hari Ini

Harga langsung HELP ME BEAT CANCER (CANCER) hari ini ialah $ 0.00003307, dengan 14.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CANCER kepada USD penukaran adalah $ 0.00003307 setiap CANCER.

HELP ME BEAT CANCER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,054, dengan bekalan edaran sebanyak 999.57M CANCER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CANCER didagangkan antara $ 0.0000262 (rendah) dan $ 0.00003321 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00896552, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000262.

Dalam prestasi jangka pendek, CANCER dipindahkan +7.44% dalam sejam terakhir dan -16.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.05K$ 33.05K $ 33.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.05K$ 33.05K $ 33.05K Bekalan Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Jumlah Bekalan 999,574,790.43332 999,574,790.43332 999,574,790.43332

Had Pasaran semasa HELP ME BEAT CANCER ialah $ 33.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CANCER ialah 999.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999574790.43332. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.05K.