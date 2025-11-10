Hemi Bitcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Hemi Bitcoin (HEMIBTC) hari ini ialah $ 103,571, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HEMIBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,571 setiap HEMIBTC.

Hemi Bitcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,542,253, dengan bekalan edaran sebanyak 24.54 HEMIBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HEMIBTC didagangkan antara $ 101,746 (rendah) dan $ 104,215 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 125,574, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 99,145.

Dalam prestasi jangka pendek, HEMIBTC dipindahkan -0.35% dalam sejam terakhir dan -5.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Maklumat Pasaran

