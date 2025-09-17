Hempy (HEMPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00459128$ 0.00459128 $ 0.00459128 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.37% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +11.01% Perubahan Harga (7D) +11.01%

Hempy (HEMPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEMPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEMPY sepanjang masa ialah $ 0.00459128, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEMPY telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +11.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hempy (HEMPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 338.90K$ 338.90K $ 338.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 582.06K$ 582.06K $ 582.06K Bekalan Peredaran 582.23M 582.23M 582.23M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hempy ialah $ 338.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEMPY ialah 582.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 582.06K.