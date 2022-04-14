Tokenomik Hempy (HEMPY)

Lihat cerapan utama tentang Hempy (HEMPY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Hempy (HEMPY) Maklumat

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

https://www.hempy.science/

Hempy (HEMPY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hempy (HEMPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 411.42K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 589.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 698.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00459128
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.000698
Tokenomik Hempy (HEMPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hempy (HEMPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HEMPY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HEMPY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HEMPY, terokai HEMPY harga langsung token!

HEMPY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HEMPY? Halaman ramalan harga HEMPY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

