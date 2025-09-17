Lagi Mengenai HERA

Hera Finance Logo

Hera Finance Harga (HERA)

Tidak tersenarai

1 HERA ke USD Harga Langsung:

$0.689619
$0.689619$0.689619
-0.30%1D
mexc
USD
Hera Finance (HERA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:44:16 (UTC+8)

Hera Finance (HERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.675919
$ 0.675919$ 0.675919
24J Rendah
$ 0.799573
$ 0.799573$ 0.799573
24J Tinggi

$ 0.675919
$ 0.675919$ 0.675919

$ 0.799573
$ 0.799573$ 0.799573

$ 10.45
$ 10.45$ 10.45

$ 0.150886
$ 0.150886$ 0.150886

-0.15%

-0.36%

-0.80%

-0.80%

Hera Finance (HERA) harga masa nyata ialah $0.689619. Sepanjang 24 jam yang lalu, HERA didagangkan antara $ 0.675919 rendah dan $ 0.799573 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HERA sepanjang masa ialah $ 10.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.150886.

Dari segi prestasi jangka pendek, HERA telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -0.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hera Finance (HERA) Maklumat Pasaran

$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M

--
----

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

4.64M
4.64M 4.64M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Hera Finance ialah $ 3.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERA ialah 4.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.91M.

Hera Finance (HERA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hera Finance kepada USD adalah $ -0.0025561114757533.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hera Finance kepada USD adalah $ -0.0281250075.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hera Finance kepada USD adalah $ -0.0871536354.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hera Finance kepada USD adalah $ -0.6144938453843205.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0025561114757533-0.36%
30 Hari$ -0.0281250075-4.07%
60 Hari$ -0.0871536354-12.63%
90 Hari$ -0.6144938453843205-47.11%

Apakah itu Hera Finance (HERA)

Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.

Hera Finance (HERA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Hera Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hera Finance (HERA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hera Finance (HERA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hera Finance.

Semak Hera Finance ramalan harga sekarang!

HERA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hera Finance (HERA)

Memahami tokenomik Hera Finance (HERA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HERA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hera Finance (HERA)

Berapakah nilai Hera Finance (HERA) hari ini?
Harga langsung HERA dalam USD ialah 0.689619 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HERA ke USD?
Harga semasa HERA ke USD ialah $ 0.689619. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hera Finance?
Had pasaran untuk HERA ialah $ 3.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HERA?
Bekalan edaran HERA ialah 4.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HERA?
HERA mencapai harga ATH sebanyak 10.45 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HERA?
HERA melihat harga ATL sebanyak 0.150886 USD.
Berapakah jumlah dagangan HERA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HERAialah -- USD.
Adakah HERA akan naik lebih tinggi tahun ini?
HERA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HERAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:44:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.