Hera Finance (HERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.675919 $ 0.675919 $ 0.675919 24J Rendah $ 0.799573 $ 0.799573 $ 0.799573 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.675919$ 0.675919 $ 0.675919 24J Tinggi $ 0.799573$ 0.799573 $ 0.799573 Sepanjang Masa $ 10.45$ 10.45 $ 10.45 Harga Terendah $ 0.150886$ 0.150886 $ 0.150886 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) -0.80% Perubahan Harga (7D) -0.80%

Hera Finance (HERA) harga masa nyata ialah $0.689619. Sepanjang 24 jam yang lalu, HERA didagangkan antara $ 0.675919 rendah dan $ 0.799573 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HERA sepanjang masa ialah $ 10.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.150886.

Dari segi prestasi jangka pendek, HERA telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan -0.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hera Finance (HERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Bekalan Peredaran 4.64M 4.64M 4.64M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Hera Finance ialah $ 3.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERA ialah 4.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.91M.