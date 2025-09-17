HERBCOIN (HERB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0,121339 24J Tinggi $ 0,135025 Sepanjang Masa $ 0,40991 Harga Terendah $ 0,03904678 Perubahan Harga (1J) +%0,06 Perubahan Harga (1D) -%0,81 Perubahan Harga (7D) -%0,75

HERBCOIN (HERB) harga masa nyata ialah $0,133618. Sepanjang 24 jam yang lalu, HERB didagangkan antara $ 0,121339 rendah dan $ 0,135025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HERB sepanjang masa ialah $ 0,40991, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,03904678.

Dari segi prestasi jangka pendek, HERB telah berubah sebanyak +%0,06 sejak sejam yang lalu, -%0,81 dalam 24 jam dan -%0,75 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HERBCOIN (HERB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12,33M$ 12,33M $ 12,33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13,36M$ 13,36M $ 13,36M Bekalan Peredaran 92,31M 92,31M 92,31M Jumlah Bekalan 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Had Pasaran semasa HERBCOIN ialah $ 12,33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERB ialah 92,31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13,36M.