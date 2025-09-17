Hercules Token (TORCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.122095 $ 0.122095 $ 0.122095 24J Rendah $ 0.129324 $ 0.129324 $ 0.129324 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.122095$ 0.122095 $ 0.122095 24J Tinggi $ 0.129324$ 0.129324 $ 0.129324 Sepanjang Masa $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Harga Terendah $ 0.120579$ 0.120579 $ 0.120579 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) +2.42% Perubahan Harga (7D) -5.41% Perubahan Harga (7D) -5.41%

Hercules Token (TORCH) harga masa nyata ialah $0.125067. Sepanjang 24 jam yang lalu, TORCH didagangkan antara $ 0.122095 rendah dan $ 0.129324 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TORCH sepanjang masa ialah $ 2.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.120579.

Dari segi prestasi jangka pendek, TORCH telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +2.42% dalam 24 jam dan -5.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hercules Token (TORCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 416.04K$ 416.04K $ 416.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 3.33M 3.33M 3.33M Jumlah Bekalan 8,734,751.888071252 8,734,751.888071252 8,734,751.888071252

Had Pasaran semasa Hercules Token ialah $ 416.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TORCH ialah 3.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8734751.888071252. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.