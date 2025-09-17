Apakah itu Herity Network (HER)

Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Herity Network (HER) Berapakah nilai Herity Network (HER) hari ini? Harga langsung HER dalam USD ialah 0.00256641 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HER ke USD? $ 0.00256641 . Lihat Harga semasa HER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Herity Network? Had pasaran untuk HER ialah $ 121.65K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HER? Bekalan edaran HER ialah 47.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HER? HER mencapai harga ATH sebanyak 0.04759418 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HER? HER melihat harga ATL sebanyak 0.00231474 USD . Berapakah jumlah dagangan HER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HERialah -- USD . Adakah HER akan naik lebih tinggi tahun ini? HER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

