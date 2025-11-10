HERMES Harga Hari Ini

Harga langsung HERMES (HERMES) hari ini ialah $ 0.02960267, dengan 8.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HERMES kepada USD penukaran adalah $ 0.02960267 setiap HERMES.

HERMES kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 569,300, dengan bekalan edaran sebanyak 19.23M HERMES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HERMES didagangkan antara $ 0.0295456 (rendah) dan $ 0.03614273 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.18065, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01960026.

Dalam prestasi jangka pendek, HERMES dipindahkan -5.00% dalam sejam terakhir dan -18.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HERMES (HERMES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 569.30K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 569.30K Bekalan Peredaran 19.23M Jumlah Bekalan 19,231,371.54556538

Had Pasaran semasa HERMES ialah $ 569.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERMES ialah 19.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19231371.54556538. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 569.30K.