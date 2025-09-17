Apakah itu Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hermes AI Investment Fund (HERMES) Berapakah nilai Hermes AI Investment Fund (HERMES) hari ini? Harga langsung HERMES dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HERMES ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa HERMES ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hermes AI Investment Fund? Had pasaran untuk HERMES ialah $ 85.50K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HERMES? Bekalan edaran HERMES ialah 896.49B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HERMES? HERMES mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HERMES? HERMES melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HERMES? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HERMESialah -- USD . Adakah HERMES akan naik lebih tinggi tahun ini? HERMES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HERMESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

