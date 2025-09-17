Lagi Mengenai HERMES

Hermes AI Investment Fund Harga (HERMES)

1 HERMES ke USD Harga Langsung:

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Carta Harga Langsung
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-0.04%

+2.58%

+2.58%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HERMES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HERMES sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HERMES telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan +2.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Maklumat Pasaran

$ 85.50K
$ 85.50K$ 85.50K

--
----

$ 95.37K
$ 95.37K$ 95.37K

896.49B
896.49B 896.49B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hermes AI Investment Fund ialah $ 85.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERMES ialah 896.49B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.37K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hermes AI Investment Fund kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hermes AI Investment Fund kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hermes AI Investment Fund kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hermes AI Investment Fund kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.04%
30 Hari$ 0-3.24%
60 Hari$ 0-41.07%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Sumber

Laman Web Rasmi

Hermes AI Investment Fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hermes AI Investment Fund (HERMES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hermes AI Investment Fund (HERMES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hermes AI Investment Fund.

Semak Hermes AI Investment Fund ramalan harga sekarang!

HERMES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Memahami tokenomik Hermes AI Investment Fund (HERMES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HERMES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Berapakah nilai Hermes AI Investment Fund (HERMES) hari ini?
Harga langsung HERMES dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HERMES ke USD?
Harga semasa HERMES ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hermes AI Investment Fund?
Had pasaran untuk HERMES ialah $ 85.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HERMES?
Bekalan edaran HERMES ialah 896.49B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HERMES?
HERMES mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HERMES?
HERMES melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HERMES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HERMESialah -- USD.
Adakah HERMES akan naik lebih tinggi tahun ini?
HERMES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HERMESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

