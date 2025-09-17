Apakah itu Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hermes DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hermes DAO (HMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hermes DAO (HMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hermes DAO.

Semak Hermes DAO ramalan harga sekarang!

HMX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Hermes DAO (HMX)

Memahami tokenomik Hermes DAO (HMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hermes DAO (HMX) Berapakah nilai Hermes DAO (HMX) hari ini? Harga langsung HMX dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HMX ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa HMX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hermes DAO? Had pasaran untuk HMX ialah $ 38.74K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HMX? Bekalan edaran HMX ialah 92.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HMX? HMX mencapai harga ATH sebanyak 0.03224032 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HMX? HMX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HMX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HMXialah -- USD . Adakah HMX akan naik lebih tinggi tahun ini? HMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hermes DAO (HMX) Kemas Kini Industri Penting