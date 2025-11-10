Tokenomik HERMES (HERMES)

Lihat cerapan utama tentang HERMES (HERMES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:08:41 (UTC+8)
HERMES (HERMES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HERMES (HERMES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 551.90K
$ 551.90K$ 551.90K
Jumlah Bekalan:
$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M
Bekalan Edaran:
$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 551.90K
$ 551.90K$ 551.90K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.18065
$ 0.18065$ 0.18065
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01960026
$ 0.01960026$ 0.01960026
Harga Semasa:
$ 0.02870718
$ 0.02870718$ 0.02870718

HERMES (HERMES) Maklumat

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

Laman Web Rasmi:
https://hermesagent.ai/

Tokenomik HERMES (HERMES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HERMES (HERMES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HERMES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HERMES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HERMES, terokai HERMES harga langsung token!

HERMES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HERMES? Halaman ramalan harga HERMES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

