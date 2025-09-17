Hermetica USDh (USDH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.99902 $ 0.99902 $ 0.99902 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.99902$ 0.99902 $ 0.99902 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Harga Terendah $ 0.99679$ 0.99679 $ 0.99679 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

Hermetica USDh (USDH) harga masa nyata ialah $0.999345. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDH didagangkan antara $ 0.99902 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDH sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.99679.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDH telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hermetica USDh (USDH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Bekalan Peredaran 6.32M 6.32M 6.32M Jumlah Bekalan 6,319,731.52539903 6,319,731.52539903 6,319,731.52539903

Had Pasaran semasa Hermetica USDh ialah $ 6.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDH ialah 6.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6319731.52539903. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.32M.