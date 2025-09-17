Lagi Mengenai USDH

Hermetica USDh Logo

Hermetica USDh Harga (USDH)

Tidak tersenarai

1 USDH ke USD Harga Langsung:

$0.999345
$0.999345$0.999345
0.00%1D
USD
Hermetica USDh (USDH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:44:32 (UTC+8)

Hermetica USDh (USDH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.99902
$ 0.99902$ 0.99902
24J Rendah
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24J Tinggi

$ 0.99902
$ 0.99902$ 0.99902

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679

-0.09%

-0.08%

-0.02%

-0.02%

Hermetica USDh (USDH) harga masa nyata ialah $0.999345. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDH didagangkan antara $ 0.99902 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDH sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.99679.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDH telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hermetica USDh (USDH) Maklumat Pasaran

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

--
----

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

6.32M
6.32M 6.32M

6,319,731.52539903
6,319,731.52539903 6,319,731.52539903

Had Pasaran semasa Hermetica USDh ialah $ 6.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDH ialah 6.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6319731.52539903. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.32M.

Hermetica USDh (USDH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hermetica USDh kepada USD adalah $ -0.0008809851583344.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hermetica USDh kepada USD adalah $ -0.0005555358.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hermetica USDh kepada USD adalah $ -0.0004663943.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hermetica USDh kepada USD adalah $ -0.0005924138317332.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008809851583344-0.08%
30 Hari$ -0.0005555358-0.05%
60 Hari$ -0.0004663943-0.04%
90 Hari$ -0.0005924138317332-0.05%

Apakah itu Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

Hermetica USDh (USDH) Sumber

Laman Web Rasmi

Hermetica USDh Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hermetica USDh (USDH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hermetica USDh (USDH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hermetica USDh.

Semak Hermetica USDh ramalan harga sekarang!

USDH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hermetica USDh (USDH)

Memahami tokenomik Hermetica USDh (USDH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hermetica USDh (USDH)

Berapakah nilai Hermetica USDh (USDH) hari ini?
Harga langsung USDH dalam USD ialah 0.999345 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDH ke USD?
Harga semasa USDH ke USD ialah $ 0.999345. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hermetica USDh?
Had pasaran untuk USDH ialah $ 6.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDH?
Bekalan edaran USDH ialah 6.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDH?
USDH mencapai harga ATH sebanyak 1.005 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDH?
USDH melihat harga ATL sebanyak 0.99679 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDHialah -- USD.
Adakah USDH akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:44:32 (UTC+8)

