Tokenomik Hermetica USDh (USDH)

Tokenomik Hermetica USDh (USDH)

Lihat cerapan utama tentang Hermetica USDh (USDH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hermetica USDh (USDH) Maklumat

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s.

USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system.

The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh.

Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

Laman Web Rasmi:
https://hermetica.fi/

Hermetica USDh (USDH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hermetica USDh (USDH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
Jumlah Bekalan:
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
Bekalan Edaran:
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679
Harga Semasa:
$ 0.999423
$ 0.999423$ 0.999423

Tokenomik Hermetica USDh (USDH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hermetica USDh (USDH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USDH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USDH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USDH, terokai USDH harga langsung token!

USDH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USDH? Halaman ramalan harga USDH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.