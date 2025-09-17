Heroes of NFT Harga (HON)
+0.19%
+1.15%
+12.55%
+12.55%
Heroes of NFT (HON) harga masa nyata ialah $0.00809097. Sepanjang 24 jam yang lalu, HON didagangkan antara $ 0.00798341 rendah dan $ 0.00842532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HON sepanjang masa ialah $ 0.427491, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0026069.
Dari segi prestasi jangka pendek, HON telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +12.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Heroes of NFT ialah $ 702.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HON ialah 86.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.
Pada hari ini, perubahan harga Heroes of NFT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Heroes of NFT kepada USD adalah $ +0.0015795102.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Heroes of NFT kepada USD adalah $ +0.0011391996.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Heroes of NFT kepada USD adalah $ +0.002440671700735812.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.15%
|30 Hari
|$ +0.0015795102
|+19.52%
|60 Hari
|$ +0.0011391996
|+14.08%
|90 Hari
|$ +0.002440671700735812
|+43.20%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
