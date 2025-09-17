Apakah itu Heroes of NFT (HON)

Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Heroes of NFT (HON) Berapakah nilai Heroes of NFT (HON) hari ini? Harga langsung HON dalam USD ialah 0.00809097 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HON ke USD? $ 0.00809097 . Lihat Harga semasa HON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Heroes of NFT? Had pasaran untuk HON ialah $ 702.62K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HON? Bekalan edaran HON ialah 86.86M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HON? HON mencapai harga ATH sebanyak 0.427491 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HON? HON melihat harga ATL sebanyak 0.0026069 USD . Berapakah jumlah dagangan HON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HONialah -- USD . Adakah HON akan naik lebih tinggi tahun ini? HON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

