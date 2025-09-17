HeroesChained (HEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0014077 $ 0.0014077 $ 0.0014077 24J Rendah $ 0.00146522 $ 0.00146522 $ 0.00146522 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0014077$ 0.0014077 $ 0.0014077 24J Tinggi $ 0.00146522$ 0.00146522 $ 0.00146522 Sepanjang Masa $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Harga Terendah $ 0.00120063$ 0.00120063 $ 0.00120063 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -4.48% Perubahan Harga (7D) -4.48%

HeroesChained (HEC) harga masa nyata ialah $0.00142319. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEC didagangkan antara $ 0.0014077 rendah dan $ 0.00146522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEC sepanjang masa ialah $ 3.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00120063.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -4.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HeroesChained (HEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.93K$ 70.93K $ 70.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.32K$ 142.32K $ 142.32K Bekalan Peredaran 49.84M 49.84M 49.84M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa HeroesChained ialah $ 70.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEC ialah 49.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.32K.