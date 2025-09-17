Hestia (HESTIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 24J Rendah $ 3.46 $ 3.46 $ 3.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 24J Tinggi $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 Sepanjang Masa $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 Harga Terendah $ 0.668389$ 0.668389 $ 0.668389 Perubahan Harga (1J) +2.14% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +3.18% Perubahan Harga (7D) +3.18%

Hestia (HESTIA) harga masa nyata ialah $3.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, HESTIA didagangkan antara $ 3.35 rendah dan $ 3.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HESTIA sepanjang masa ialah $ 4.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.668389.

Dari segi prestasi jangka pendek, HESTIA telah berubah sebanyak +2.14% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +3.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hestia (HESTIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 557.52K 557.52K 557.52K Jumlah Bekalan 557,522.13086514 557,522.13086514 557,522.13086514

Had Pasaran semasa Hestia ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HESTIA ialah 557.52K, dengan jumlah bekalan sebanyak 557522.13086514. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.