Hex Orange Address (HOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00467953 $ 0.00467953 $ 0.00467953 24J Rendah $ 0.00493557 $ 0.00493557 $ 0.00493557 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00467953$ 0.00467953 $ 0.00467953 24J Tinggi $ 0.00493557$ 0.00493557 $ 0.00493557 Sepanjang Masa $ 0.073213$ 0.073213 $ 0.073213 Harga Terendah $ 0.00114763$ 0.00114763 $ 0.00114763 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -1.46% Perubahan Harga (7D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +0.46%

Hex Orange Address (HOA) harga masa nyata ialah $0.00480529. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOA didagangkan antara $ 0.00467953 rendah dan $ 0.00493557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOA sepanjang masa ialah $ 0.073213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114763.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOA telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -1.46% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hex Orange Address (HOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 720.34K$ 720.34K $ 720.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 720.34K$ 720.34K $ 720.34K Bekalan Peredaran 150.17M 150.17M 150.17M Jumlah Bekalan 150,166,853.0 150,166,853.0 150,166,853.0

Had Pasaran semasa Hex Orange Address ialah $ 720.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOA ialah 150.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150166853.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 720.34K.