Apakah itu Hex Trust USD (USDX)

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hex Trust USD (USDX) Sumber Laman Web Rasmi

Hex Trust USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hex Trust USD (USDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hex Trust USD (USDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hex Trust USD.

Semak Hex Trust USD ramalan harga sekarang!

USDX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Hex Trust USD (USDX)

Memahami tokenomik Hex Trust USD (USDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hex Trust USD (USDX) Berapakah nilai Hex Trust USD (USDX) hari ini? Harga langsung USDX dalam USD ialah 1.0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa USDX ke USD? $ 1.0 . Lihat Harga semasa USDX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hex Trust USD? Had pasaran untuk USDX ialah $ 36.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran USDX? Bekalan edaran USDX ialah 36.19M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDX? USDX mencapai harga ATH sebanyak 1.34 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDX? USDX melihat harga ATL sebanyak 0.53504 USD . Berapakah jumlah dagangan USDX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDXialah -- USD . Adakah USDX akan naik lebih tinggi tahun ini? USDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hex Trust USD (USDX) Kemas Kini Industri Penting