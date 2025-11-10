Hexagon Harga Hari Ini

Harga langsung Hexagon (HEXA) hari ini ialah --, dengan 4.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HEXA kepada USD penukaran adalah -- setiap HEXA.

Hexagon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 62,993, dengan bekalan edaran sebanyak 1.56T HEXA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HEXA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HEXA dipindahkan -2.06% dalam sejam terakhir dan -10.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hexagon (HEXA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Bekalan Peredaran 1.56T 1.56T 1.56T Jumlah Bekalan 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

