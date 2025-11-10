Hexly Harga Hari Ini

Harga langsung Hexly ($HEX) hari ini ialah $ 0.0001061, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $HEX kepada USD penukaran adalah $ 0.0001061 setiap $HEX.

Hexly kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,610.21, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M $HEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $HEX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00383109, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000884.

Dalam prestasi jangka pendek, $HEX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hexly ($HEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Hexly ialah $ 10.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HEX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.61K.