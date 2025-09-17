Hibernates Harga (HIBER)
+1.82%
+0.27%
-17.74%
-17.74%
Hibernates (HIBER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIBER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIBER sepanjang masa ialah $ 0.01204488, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, HIBER telah berubah sebanyak +1.82% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -17.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Hibernates ialah $ 89.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIBER ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999762239.370712. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.66K.
Pada hari ini, perubahan harga Hibernates kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hibernates kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hibernates kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hibernates kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.27%
|30 Hari
|$ 0
|-33.60%
|60 Hari
|$ 0
|-57.51%
|90 Hari
|$ 0
|--
