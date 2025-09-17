Hiblocks (HIBS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02503452$ 0.02503452 $ 0.02503452 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +3.54% Perubahan Harga (7D) +3.54%

Hiblocks (HIBS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIBS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIBS sepanjang masa ialah $ 0.02503452, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIBS telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +3.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hiblocks (HIBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.16K$ 76.16K $ 76.16K Bekalan Peredaran 11.88B 11.88B 11.88B Jumlah Bekalan 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hiblocks ialah $ 45.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIBS ialah 11.88B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.16K.