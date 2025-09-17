Lagi Mengenai HTERM

Maklumat Harga HTERM

Laman Web Rasmi HTERM

Tokenomik HTERM

Ramalan Harga HTERM

Hiero Terminal Logo

Hiero Terminal Harga (HTERM)

Tidak tersenarai

1 HTERM ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Hiero Terminal (HTERM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:02:49 (UTC+8)

Hiero Terminal (HTERM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03376994
$ 0.03376994$ 0.03376994

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-0.74%

+0.49%

+0.49%

Hiero Terminal (HTERM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HTERM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HTERM sepanjang masa ialah $ 0.03376994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HTERM telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan +0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hiero Terminal (HTERM) Maklumat Pasaran

$ 80.15K
$ 80.15K$ 80.15K

--
----

$ 80.15K
$ 80.15K$ 80.15K

812.54M
812.54M 812.54M

812,540,018.149858
812,540,018.149858 812,540,018.149858

Had Pasaran semasa Hiero Terminal ialah $ 80.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HTERM ialah 812.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 812540018.149858. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.15K.

Hiero Terminal (HTERM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hiero Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hiero Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hiero Terminal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hiero Terminal kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.74%
30 Hari$ 0+27.41%
60 Hari$ 0+47.15%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hiero Terminal (HTERM)

Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles.

Hiero Terminal (HTERM) Sumber

Laman Web Rasmi

Hiero Terminal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hiero Terminal (HTERM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hiero Terminal (HTERM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hiero Terminal.

Semak Hiero Terminal ramalan harga sekarang!

HTERM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hiero Terminal (HTERM)

Memahami tokenomik Hiero Terminal (HTERM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HTERM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hiero Terminal (HTERM)

Berapakah nilai Hiero Terminal (HTERM) hari ini?
Harga langsung HTERM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HTERM ke USD?
Harga semasa HTERM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hiero Terminal?
Had pasaran untuk HTERM ialah $ 80.15K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HTERM?
Bekalan edaran HTERM ialah 812.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HTERM?
HTERM mencapai harga ATH sebanyak 0.03376994 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HTERM?
HTERM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HTERM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HTERMialah -- USD.
Adakah HTERM akan naik lebih tinggi tahun ini?
HTERM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HTERMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:02:49 (UTC+8)

Hiero Terminal (HTERM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.