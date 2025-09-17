higher (HIGHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00276677 $ 0.00276677 $ 0.00276677 24J Rendah $ 0.00305711 $ 0.00305711 $ 0.00305711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00276677$ 0.00276677 $ 0.00276677 24J Tinggi $ 0.00305711$ 0.00305711 $ 0.00305711 Sepanjang Masa $ 0.114177$ 0.114177 $ 0.114177 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.49% Perubahan Harga (1D) -5.10% Perubahan Harga (7D) -15.05% Perubahan Harga (7D) -15.05%

higher (HIGHER) harga masa nyata ialah $0.00283033. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIGHER didagangkan antara $ 0.00276677 rendah dan $ 0.00305711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIGHER sepanjang masa ialah $ 0.114177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIGHER telah berubah sebanyak -1.49% sejak sejam yang lalu, -5.10% dalam 24 jam dan -15.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

higher (HIGHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa higher ialah $ 2.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIGHER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.83M.