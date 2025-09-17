Apakah itu Hillstone Finance (HSF)

Hillstone Finance is a smart contract-based asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various on-chain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public. The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the multiple scenarios and diversified value system of the metaverse, Hillstone will simultaneously launch traditional financial products, assets lending, mortgaging and replacement, as well as the circulation and trading functions of financial derivatives on various blockchains to serve the huge financial system of the metaverse. HSF token Hillstone Finance Token (HSF), a utility token that powers the entire Hillstone Finance investment and financing ecosystem. The total supply of HSF is 100 million, of which 5% will be used for development funding under the control of multi-signature wallets. The current circulation of HSF is 38,060, of which 31,060 are ERC20 HSFs and 7,000 are third-party wallet HSFs. It is expected to reach full liquidity in December 2023. Hillstone Finance Ecosystem Roles User: Users of the Investor pledge platform, who act as pure roles of users in the ecosystem, can exchange products for HSF tokens through pledging. Admin: A role that can participate in the management of the Investor product, who is responsible for setting the benchmark price for trading pledged products or cryptocurrencies, plays a key role in the ecosystem in determining the primary status of the Investor contract. DAO-based Autonomous Council Hillstone General Council (HGC) is an open and decentralized autonomous council for ecological governance, giving every user the opportunity to participate in the governance of the platform and reducing the sense of boundaries between users and the platform.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hillstone Finance (HSF) Sumber Laman Web Rasmi

Hillstone Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hillstone Finance (HSF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hillstone Finance (HSF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hillstone Finance.

Semak Hillstone Finance ramalan harga sekarang!

HSF kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Hillstone Finance (HSF)

Memahami tokenomik Hillstone Finance (HSF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HSF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hillstone Finance (HSF) Berapakah nilai Hillstone Finance (HSF) hari ini? Harga langsung HSF dalam USD ialah 0.00147457 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HSF ke USD? $ 0.00147457 . Lihat Harga semasa HSF ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hillstone Finance? Had pasaran untuk HSF ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HSF? Bekalan edaran HSF ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HSF? HSF mencapai harga ATH sebanyak 7.22 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HSF? HSF melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HSF? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HSFialah $ 0.55 USD . Adakah HSF akan naik lebih tinggi tahun ini? HSF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HSFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hillstone Finance (HSF) Kemas Kini Industri Penting