Hinagi (HINAGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +2.93% Perubahan Harga (7D) +11.26% Perubahan Harga (7D) +11.26%

Hinagi (HINAGI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HINAGI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HINAGI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HINAGI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +2.93% dalam 24 jam dan +11.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hinagi (HINAGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.79K$ 41.79K $ 41.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.79K$ 41.79K $ 41.79K Bekalan Peredaran 588.80M 588.80M 588.80M Jumlah Bekalan 588,800,000.0 588,800,000.0 588,800,000.0

Had Pasaran semasa Hinagi ialah $ 41.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HINAGI ialah 588.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 588800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.79K.