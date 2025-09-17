Lagi Mengenai HPO

Hipo Governance Token Logo

Hipo Governance Token Harga (HPO)

Tidak tersenarai

1 HPO ke USD Harga Langsung:

$0.00834793
$0.00834793$0.00834793
+1.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Hipo Governance Token (HPO) Carta Harga Langsung
Hipo Governance Token (HPO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+6.89%

+1.92%

-1.58%

-1.58%

Hipo Governance Token (HPO) harga masa nyata ialah $0.00834793. Sepanjang 24 jam yang lalu, HPO didagangkan antara $ 0.0077688 rendah dan $ 0.00834857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HPO sepanjang masa ialah $ 0.04170969, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00471671.

Dari segi prestasi jangka pendek, HPO telah berubah sebanyak +6.89% sejak sejam yang lalu, +1.92% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa Hipo Governance Token ialah $ 6.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HPO ialah 796.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996918715.745247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.32M.

Hipo Governance Token (HPO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hipo Governance Token kepada USD adalah $ +0.00015711.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hipo Governance Token kepada USD adalah $ -0.0009391680.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hipo Governance Token kepada USD adalah $ -0.0011334518.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hipo Governance Token kepada USD adalah $ -0.001531682188021306.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015711+1.92%
30 Hari$ -0.0009391680-11.25%
60 Hari$ -0.0011334518-13.57%
90 Hari$ -0.001531682188021306-15.50%

Apakah itu Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hipo Governance Token (HPO) Sumber

Laman Web Rasmi

Hipo Governance Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hipo Governance Token (HPO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hipo Governance Token (HPO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hipo Governance Token.

Semak Hipo Governance Token ramalan harga sekarang!

HPO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hipo Governance Token (HPO)

Memahami tokenomik Hipo Governance Token (HPO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HPO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hipo Governance Token (HPO)

Berapakah nilai Hipo Governance Token (HPO) hari ini?
Harga langsung HPO dalam USD ialah 0.00834793 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HPO ke USD?
Harga semasa HPO ke USD ialah $ 0.00834793. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hipo Governance Token?
Had pasaran untuk HPO ialah $ 6.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HPO?
Bekalan edaran HPO ialah 796.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HPO?
HPO mencapai harga ATH sebanyak 0.04170969 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HPO?
HPO melihat harga ATL sebanyak 0.00471671 USD.
Berapakah jumlah dagangan HPO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HPOialah -- USD.
Adakah HPO akan naik lebih tinggi tahun ini?
HPO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HPOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

