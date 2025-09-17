Hipo Governance Token (HPO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0077688 $ 0.0077688 $ 0.0077688 24J Rendah $ 0.00834857 $ 0.00834857 $ 0.00834857 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0077688$ 0.0077688 $ 0.0077688 24J Tinggi $ 0.00834857$ 0.00834857 $ 0.00834857 Sepanjang Masa $ 0.04170969$ 0.04170969 $ 0.04170969 Harga Terendah $ 0.00471671$ 0.00471671 $ 0.00471671 Perubahan Harga (1J) +6.89% Perubahan Harga (1D) +1.92% Perubahan Harga (7D) -1.58% Perubahan Harga (7D) -1.58%

Hipo Governance Token (HPO) harga masa nyata ialah $0.00834793. Sepanjang 24 jam yang lalu, HPO didagangkan antara $ 0.0077688 rendah dan $ 0.00834857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HPO sepanjang masa ialah $ 0.04170969, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00471671.

Dari segi prestasi jangka pendek, HPO telah berubah sebanyak +6.89% sejak sejam yang lalu, +1.92% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.65M$ 6.65M $ 6.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Bekalan Peredaran 796.92M 796.92M 796.92M Jumlah Bekalan 996,918,715.745247 996,918,715.745247 996,918,715.745247

Had Pasaran semasa Hipo Governance Token ialah $ 6.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HPO ialah 796.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996918715.745247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.32M.