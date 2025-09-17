Hipo Staked TON (HTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 24J Rendah $ 3.39 $ 3.39 $ 3.39 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.13$ 3.13 $ 3.13 24J Tinggi $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 Sepanjang Masa $ 8.35$ 8.35 $ 8.35 Harga Terendah $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) -5.30% Perubahan Harga (7D) -5.78% Perubahan Harga (7D) -5.78%

Hipo Staked TON (HTON) harga masa nyata ialah $3.16. Sepanjang 24 jam yang lalu, HTON didagangkan antara $ 3.13 rendah dan $ 3.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HTON sepanjang masa ialah $ 8.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.51.

Dari segi prestasi jangka pendek, HTON telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -5.30% dalam 24 jam dan -5.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hipo Staked TON (HTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Bekalan Peredaran 752.29K 752.29K 752.29K Jumlah Bekalan 1,002,381.820885835 1,002,381.820885835 1,002,381.820885835

Had Pasaran semasa Hipo Staked TON ialah $ 2.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HTON ialah 752.29K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1002381.820885835. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.17M.