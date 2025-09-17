Hippius (SN75) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 2.62 24J Tinggi $ 3.92 Sepanjang Masa $ 9.04 Harga Terendah $ 2.27 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +37.31% Perubahan Harga (7D) +31.30%

Hippius (SN75) harga masa nyata ialah $3.67. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN75 didagangkan antara $ 2.62 rendah dan $ 3.92 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN75 sepanjang masa ialah $ 9.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.27.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN75 telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +37.31% dalam 24 jam dan +31.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hippius (SN75) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.23M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.23M Bekalan Peredaran 2.24M Jumlah Bekalan 2,239,155.686436853

Had Pasaran semasa Hippius ialah $ 8.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN75 ialah 2.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2239155.686436853. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.23M.