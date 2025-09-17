HIPPOP (HIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.171373$ 0.171373 $ 0.171373 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) -2.32% Perubahan Harga (7D) -2.32%

HIPPOP (HIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIP sepanjang masa ialah $ 0.171373, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIP telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -2.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HIPPOP (HIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 303.23K$ 303.23K $ 303.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 488.24K$ 488.24K $ 488.24K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Had Pasaran semasa HIPPOP ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 303.23K. Bekalan edaran HIP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 488.24K.