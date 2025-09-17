His name gort (GORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01126022$ 0.01126022 $ 0.01126022 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.96% Perubahan Harga (7D) +12.52% Perubahan Harga (7D) +12.52%

His name gort (GORT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GORT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GORT sepanjang masa ialah $ 0.01126022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GORT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan +12.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

His name gort (GORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.47K$ 69.47K $ 69.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 69.47K$ 69.47K $ 69.47K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,937,792.651452 999,937,792.651452 999,937,792.651452

Had Pasaran semasa His name gort ialah $ 69.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GORT ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999937792.651452. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.47K.