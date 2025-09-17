hit meeee upp (HMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.19% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) -2.64% Perubahan Harga (7D) -2.64%

hit meeee upp (HMU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HMU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HMU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HMU telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan -2.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

hit meeee upp (HMU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K Bekalan Peredaran 998.86M 998.86M 998.86M Jumlah Bekalan 998,863,152.224928 998,863,152.224928 998,863,152.224928

Had Pasaran semasa hit meeee upp ialah $ 37.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HMU ialah 998.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998863152.224928. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.55K.