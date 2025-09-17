HitBTC (HIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.347157 $ 0.347157 $ 0.347157 24J Rendah $ 0.356964 $ 0.356964 $ 0.356964 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.347157$ 0.347157 $ 0.347157 24J Tinggi $ 0.356964$ 0.356964 $ 0.356964 Sepanjang Masa $ 6.34$ 6.34 $ 6.34 Harga Terendah $ 0.095043$ 0.095043 $ 0.095043 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) +3.98% Perubahan Harga (7D) +3.98%

HitBTC (HIT) harga masa nyata ialah $0.352423. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIT didagangkan antara $ 0.347157 rendah dan $ 0.356964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIT sepanjang masa ialah $ 6.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.095043.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIT telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan +3.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HitBTC (HIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 864.12K$ 864.12K $ 864.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 703.88M$ 703.88M $ 703.88M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HitBTC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 864.12K. Bekalan edaran HIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 703.88M.