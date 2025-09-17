HitChain (HIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00104284$ 0.00104284 $ 0.00104284 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

HitChain (HIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIT sepanjang masa ialah $ 0.00104284, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HitChain (HIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 318.36K$ 318.36K $ 318.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 530.60K$ 530.60K $ 530.60K Bekalan Peredaran 61.44B 61.44B 61.44B Jumlah Bekalan 102,400,000,000.0 102,400,000,000.0 102,400,000,000.0

Had Pasaran semasa HitChain ialah $ 318.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIT ialah 61.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 102400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 530.60K.