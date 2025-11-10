HITDEX Harga Hari Ini

Harga langsung HITDEX (HIT) hari ini ialah --, dengan 2.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HIT kepada USD penukaran adalah -- setiap HIT.

HITDEX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 47,639, dengan bekalan edaran sebanyak 395.81M HIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00189769, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HIT dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -13.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HITDEX (HIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.64K$ 47.64K $ 47.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.86K$ 119.86K $ 119.86K Bekalan Peredaran 395.81M 395.81M 395.81M Jumlah Bekalan 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

Had Pasaran semasa HITDEX ialah $ 47.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIT ialah 395.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995806130.4830385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.86K.