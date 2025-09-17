Hitmakr (HMKR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00923438$ 0.00923438 $ 0.00923438 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.74% Perubahan Harga (7D) +6.74%

Hitmakr (HMKR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HMKR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HMKR sepanjang masa ialah $ 0.00923438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HMKR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hitmakr (HMKR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 253.49$ 253.49 $ 253.49 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Hitmakr ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 253.49. Bekalan edaran HMKR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.55K.