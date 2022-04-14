Tokenomik Hitmakr (HMKR)

Lihat cerapan utama tentang Hitmakr (HMKR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Hitmakr (HMKR) Maklumat

Hitmakr is a groundbreaking web3 audio platform token developed on ethereum blockchain to revolutionize the music industry by prioritizing artists' rights, transparency, and fair compensation. Our mission is to empower musicians and content creators, allowing them to take control of their work, maximize revenue, and build a sustainable career in the digital age. Hitmakr is focused on generating value through gating, ownership and licensing. We aim to create a place where creators can generate value through creating audio that their communities can truly own and use.

Laman Web Rasmi:
https://hitmakr.io/
Kertas putih:
https://hitmakr.gitbook.io/hitmakr-whitepaper

Hitmakr (HMKR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hitmakr (HMKR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00923438
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00019182
Tokenomik Hitmakr (HMKR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hitmakr (HMKR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HMKR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HMKR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HMKR, terokai HMKR harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.